رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة تشيلسي ضد أرسنال بث مباشر رابط ماتش تشيلسي وأرسنال يلا شوت PLUS رابط مباراة ارسنال NOW

تابع لايف مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر، حيث يدخل فريق تشيلسي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق أرسنال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى.