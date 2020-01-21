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رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة تشيلسي ضد أرسنال بث مباشر رابط ماتش تشيلسي وأرسنال يلا شوت PLUS رابط مباراة ارسنال NOW

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:52 ص
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بوابة الفجر
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آخر استعدادات تشيلسي لمُباراة أرسنال الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أرسنال الثلاثاء 21/1/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

تابع لايف مباراة تشيلسي وأرسنال مباشر، حيث يدخل فريق تشيلسي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق أرسنال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى.


بينما سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق تشيلسي في الفترة الماضية، نجح فريق تشيلسي في تسجيل ثمانية أهداف في مرماه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق تشيلسي ثلاثة أهداف في مرماه.
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