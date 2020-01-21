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«يلا شوت» تشيلسي وأرسنال مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش تشيلسي وأرسنال اليوم NOW

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي
بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


حيث تُذاع مباراة تشيلسي ضد أرسنال على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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