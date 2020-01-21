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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم NOW

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
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موعد مباراة تشيلسي وأرسنال الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة تشيلسي ضد أرسنال بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:
الحادية عشر والربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الأربعاء: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. العاشرة والربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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