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يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر اليوم 21-1-2020 في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:46 ص
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بوابة الفجر
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البث المباشر لمباراة ارسنال وتشيلسي اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وأرسنال الثلاثاء 21/1/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يشهد ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن قمة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما يستضيف فريق تشيلسي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 ضيفه وجاره فريق أرسنال في أحد أكثر الديربيات اللندنية شراسة على الإطلاق.

ويُدرك كلاً من الفريقين مدى أهمية هذه المواجهة في ظل رغبة كلاهما في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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