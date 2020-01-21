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رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش أستون فيلا هدف تريزيجيه الآن

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:44 ص
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بوابة الفجر
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مباراة أستون فيلا وواتفورد بث مباشر، وسوف يدخل فريق واتفورد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أستون فيلا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق واتفورد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق واتفورد في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

كورة اون لاين مبراة واتفورد واستون فيلا ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق واتفورد في الفترة الماضية، نجح فريق واتفورد في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق واتفورد أربعة أهداف في مرماه.وسقط فريق واتفورد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا وواتفورد الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة أستون فيلا ضد واتفورد بث مباشر رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة أستون فيلا ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

العاشرة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الحادية عشر والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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