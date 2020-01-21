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محمد محمود عبد العزيز يشكر أحد متابعيه لهذا السبب (صورة)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز، رسالة شكر لأحد متابعيه بعد قيام الأخير بتلوين صورة قديمة تجمعة مع والدة الراحل الفنان محمود عبدالعزيز.

ونشر محمد عبد العزيز، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقًا عليها: "‏مش عارف أقول ايه والله.. تسلم ايدك بجد متلونة حلو أوى، احساس حلو أوى ان الواحد يشوف صورته القديمه بشكل جديد وبألوان جديدة بعد ما كانت ابيض وأسود شكرًا شكرًا شكرًا ،، اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".
 
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز كانت في مسلسل قيد عائلي في الجزء الاول والثاني الذي عُرض مؤخرًا على شاشة dmc وحقق نجاحًا كبيرًا، وردود أفعال إيجابية من الجمهور، ومشاهدات عالية بجزئيه.

المسلسل بطولة كوكبة من النجوم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، محمد نجاتي، منه فضالي، ميريهان حسين، دينا فؤاد، صبري فواز، أميرة هاني، كارولين عزمي،

وتأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر.


محمد محمود عبد العزيز يشكر أحد متابعيه لهذا السبب (صورة)
محمد محمود عبد العزيز يشكر أحد متابعيه لهذا السبب (صورة)
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