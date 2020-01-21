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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بث مباشر LIVE رابط ماتش أستون فيلا بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:40 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة أستون فيلا وواتفورد مباشر، حيث يدخل فريق أستون فيلا مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق واتفورد، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أستون فيلا إلى الخسارة في مباراتين، بينما سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أستون فيلا في الفترة الماضية، نجح فريق أستون فيلا في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أستون فيلا 11 هدفاً في مرماه.وسقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل الإيجابي خارج أرضه في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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