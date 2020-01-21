"ربنا يشفيك يا محترم".. صلاح عبد الله يطلب الدعاء لـ يوسف فوزي









وروى صلاح عبد الله موقفًا مؤثرًا ليوسف فوزي، قائلا: "‏ربنا يشفيك ويعافيك يا محترم يا مهذب يا بن الناس يا بن الأصول يامثقف بجد مش هنسى انك في مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليه،، أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خلقًا وفنًا".





مسلسل "قيد عائلى ٢"

يذكر أن صلاح عبدالله، شارك فى بطولة مسلسل "قيد عائلي"، حيث حقق نجاحاً كبيراً في الجزء الاول والثاني الذي يتم عرضه على شبكه قنوات ال DMC، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلى، منة فضالي .



والجدير بالذكر أنَّ، صلاح عبد الله ينتظر حاليًا عرض مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق "، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتدورأحداثه في إطار 30 حلقة، حيث يعرض حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال المجتمع لهم، وهو بطولة صلاح عبد الله،أحمد عبد الله محمود، حمدي الميرغني، رحاب الجمل، أوس أوس، بيومى فؤاد، نهى عابدين، انتصار، هايدي رفعت.







طالب الفنان صلاح عبد الله، الجمهور بالدعاء للفنان يوسف فوزي، الذي يعاني من الشلل الرعاش وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".