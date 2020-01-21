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توتنهام يقترب من خطف مهاجم ريال مدريد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:24 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي من الحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.


وأوضحت الصحيفة، أن هناك رغبة من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الحالي.


وذكرت الصحيفة، أن جوزيه مورينيو مهتم بشدة بالتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعويض غياب مهاجم السبيرز هاري كين بسبب الإصابة، التي سيغيب على أثرها حتى شهر أبريل القادم، لذلك يرغب مورينيو في التعاقد مع بديل مناسب له.


وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي مورينيو بالفعل قام بالتواصل مع مسؤولي ريال مدريد من أجل السماح للسبيرز بالتعاقد مع يوفيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.


وكان الدولي الصربي لوكا يوفيتش قد انتقل لفريق ريال مدريد الصيف الماضي، قادماً من انتراخت فر انكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، ولكنه فشل في الظهور بمستوى جيد مع الميرنجي، بمشاركته في 18 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وقام بصناعة هدفين.
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