فيلم "شظايا" يفوز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان العودة الدولي

فاز فيلم "شظايا" للمخرج الشاب محمد الكرنز أحد خريجي برنامج الانتاج الفيلمي في دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في مدينة بيت لحم، بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان العودة الدولي في مدينة غزة.

وقال المخرج الشاب محمد الكرنز: "أنا سعيد جدا بهذه الانجازات واشكر جميع الاشخاص الذين شاركوا في انجاح هذا الفيلم واخص بالذكر دار الكلمة الجامعية ممثلة باساتذتها ورئيسها ومؤسسها والطاقم الجميل، كما وانني أبحث حالياً على قصص يعيشها الشعب الفلسطيني او المعاناة التي تكمن عند الشباب الفلسطيني من أجل ان أوصل هذه القصص الحقيقيه للعالم الخارجي".





ويروي الفيلم قصة الشاب يوسف الذي يبلغ من العمر ١٩ عامًا ويعيش في مدينة غزة وهو صحفي كان يوثق مسيرات العودة على الحدود في غزة تعرض لاطلاق نار في قدميه اليسرى واليمنى وتم نقله الى المشفى في غزة ولكن الاطباء لم يستطيعوا انقاذ قدمه اليسرى فتم بترها، وبعد محاولات متعددة تم نقل يوسف الى الضفه للعلاج وانقاذ قدمه اليمنى، يحاول يوسف التاقلم والعيش بعيدا عن اهله وبيته.















