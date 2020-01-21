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رانيا يوسف تكشف مواصفات فتى أحلامها
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:59 ص
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قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تريد خوض تجربة زواج جديدة ، موضحة أن لديها مواصفات خاصة لفتى أحلامها.
وكشفت في تصريحات اعلامية عن المواصفات التي تحب أن تجدها في الشخص الذي سترتبط به، مؤكدة أن "فتى أحلامها يجب أن يكون كريما في أخلاقه وابن ناس ومعاملته تكون جيدة، بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون حليم وصبور، والحكمة صفة مهمة لا بد أيضا من توافرها".
وعلى جانب آخر طالبت رانيا يوسف بتغليظ العقوبة على الأب الذي يرفض دفع المصروفات والنفقة لأولاده لتصل إلى حد الحبس، مؤكدة أن هناك حاجة إلى قانون سريع ورادع حتى لا يعاني الأطفال لأنهم يدفعون الثمن في النهاية بسبب الخلاف بين الأب والأم.
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