مشاهدات قياسية لأغنية أصالة الجديدة "شامخ" (فيديو)





نجحت أغنية "شامخ" لأصالة، في تحقيق مشاهدات قياسي عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت أكثر من 6,530,437 مشاهدة.





"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.





جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.



