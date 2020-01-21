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عمرو أديب: الجميع يريد العبور لأفريقيا من خلال مصر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:39 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
الفجر
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن بريطانيا تسعى لخلق مناطق جديدة للاستثمار والتعاون الدولي خاصة بعد  خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تبحث عنه من خلال دعم التعاون مع أفريقيا.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد أن بلاده ستتعاون مع الدول التي لها مصالح مشتركة معها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وأوضح الإعلامي، أن الدول العظمى مثل بريطانيا والصين والولايات المتحدة، تعلم جيدا مدى أهمية القارة الأفريقية، وأن مصر هي مفتاح أفريقيا ولديها كافة الإمكانيات، وجميع الدول تريد العبور لأفريقيا من خلال مصر.

وتابع: ما يحدث في لندن من أهم ما يمكن وانعقاد القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار ستكون لها نتائج إيجابية للغاية، والبعض يراها أنها مجرد احتفالات، وهذا غير صحيح بالمرة.
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مصر عمرو أديب القمة البريطانية الأفريقية السيسي

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