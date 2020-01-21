معاون وزير التضامن يكشف إستراتيجية جذب الأطفال المشردين



وأضاف عبد العاطي، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن برنامج أطفال بلا مأوى، هو برنامج وضعته الوزارة منذ عامين ونصف ويعمل على أرض الواقع في الشارع المصري للتعامل مع هؤلاء الأطفال، معلقا: "لدينا آليات عديدة للتعامل مع هؤلاء الأطفال".





وأوضح معاون وزير التضامن، أن الوزارة لديها 27 فريق من فرق التدخل السريع بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة لفريق مركزي بديوان عام الوزارة للتعامل مع هؤلاء الأطفال بمختلف الطرق.



وتابع: ويوازي عمل فرق التدخل السريع، فريقًا لحماية الأطفال بلا مأوى، والذي يتضمن 17 وحدة متنقلة للتعامل مع الأطفال في الشوارع، وجذبهم للمؤسسات التابعة للوزارة.

قال علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي، إن بداية حملة إنقاذ المشردين في الشوارع كانت في يناير من العام الماضي، وكان هدفها هو إنقاذ كبار السن المشردين في الشوارع بلا مأوى، وتوفير حياة كريمة لهم.