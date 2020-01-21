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خبير موارد مائية يفجر مفاجأة بشأن السعة التخزينية لسد النهضة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:40 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
الفجر
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قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، إن سد النهضة كان ارتفاعه 90 مترًا، وسعته التخزينية 14.5 مليار قدم مكعب، وأصبح ارتفاعه حاليا 195 مترًا، مشيرا إلى أنه تم بناء سد آخر بجانبه، الأمر الذي يمثل خطورةً كبيرةً.

وأضاف نور الدين، خلال استضافته مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، الاثنين، أن السد الآخر الذي تم إنشائه بجوار سد النهضة ساهم في أن تصل السعة الإجمالية للتخزين بسد النهضة إلى 75 مليار قدم مكعب بسبب التوسعات التي تمت.

وأوضح  خبير الموارد المائية، أن الإضافات التي حدثت في سد النهضة والسد الجديد تمت بعد عام 2011 وتمثل خطرًا بسبب زيادة سعة التخزين، مشيرًا إلى أن صاحب الشركة المنفذة لسد النهضة صرح بأن التكليف الذي حصل عليه هو أن إثيوبيا تريد سدًا عظيمًا وضخمًا، ودون أي توضيحات أخرى.
 
وتابع: تقرير اللجنة الدولية الذي انتهى في عام 2013 أكد أن هذا السد بلا دراسات، والرسوم الإنشائية له تحتاج لمزيد من الخطوات، ومن بعد ذلك رفضت أثيوبيا وجود أي خبراء أجانب.
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