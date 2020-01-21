نجمة "ذا فويس كيدز" لين الحايك تظهر في مقطع راقص





ظهرت الفنانة الشابة لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج "ذا فويس كيدز" بملامح مختلفة بعد 4 سنوات من شهرتها، وذلك من خلال فيديو راقص عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت الحايك، خلال الفيديو وهي ترقص على وقع الموسيقى الغربية.





يذكر أن الحايك من مواليد 2004، وفازت في "ذا فويس كيدز" في عام 2016، حيث كانت من ضمن 15 متسابق في فريق الفنان كاظم الساهر.





وتم اختيارها في التصفية الثانية من بين ثلاثة متسابقين، ثم تم اختيارها مع متسابق آخر من ضمن خمسة متسابقين، وفي الحلقة الاخيرة والنهائية تم اختيارها بطلة الموسم الأول.











