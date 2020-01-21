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مستشار دراسات دولية: مصر قلب الأمة النابض

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:30 ص
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ميلشيات في ليبيا
ميلشيات في ليبيا
الفجر
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قال الدكتور عبد الله عثامنة، مستشار الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن مصر تقوم بدور كبير جدا تجاه الأزمة الليبية، ومحاولة الوصول إلى حل سلمي لها، معلقا: "نحن نثمن الدور الذي تقوم به مصر تجاه الأزمة الليبية وهي قلب الأمة النابض".

وأضاف عثامنة، خلال استضافته، مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" أن مؤتمر برلين هو محاولة لتجميع الأطراف الدولية لإيجاد حالة من التوافق على الملف الليبي، لافتا إلى أن هذا الإجماع كان شكليًا، أما من الناحية الجوهرية لم يحقق شيئًا فعليًا للشعب الليبي.

وأوضح مستشار الدراسات الإستراتيجية والدولية، أن الشعب الليبي يعاني منذ 9 سنوات من بطش الميلشيات الإرهابية، وهم لا يريدون أن تقوم الدولة الليبية بأي حال من الأحوال، ويستنزفون ثرواتها.
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الكلمات المفتاحية

ميلشيات إرهابية ليبيا طرابلس أخبار

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