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ليوناردو يوضح متى يتم تجديد عقدي مبابي ونيمار

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:11 ص
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مبابي ونيمار
مبابي ونيمار
أمل الحلفاوي
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أفصح المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو أرواجو، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقود ثنائي الفريق الفرنسي كيليان مبابي لوتيو والبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا.


وقال ليوناردو،"نحن الآن في فترة الانتقالات، نركز فقط على اللاعبين الذين يأتون ويُغادرون، وسوف نرى بعد ذلك الأمر فيما يتعلق بـ كيليان ونيمار".


جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان بهدف نظيف على منافسه لوريان، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس فرنسا.


جدير بالذكر أنه سوف ينتهي عقدي الثنائي "الفرنسي كيليان مبابي لوتيو والبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا"، في صيف 2022.
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