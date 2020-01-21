معارض قطري يفضح دولته على الهواء

قال المعارض القطري جابري العري، إن قطر لا يحكمها القانون ولا دستور، والنظام يعمل على قمع شعبها، وقطر تعتقل المواطنين بسبب انتقاد موظف في الدولة، ويتم اعتقال النساء بسبب انتقاد موظف في الدولة، ولا يوجد بها مفتٍ.



وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن تعديلات قانون العقوبات في قطر، أثارت غضب الشعب القطري، حتى وصل لتريند رقم واحد في الدولة.



وشدد على أنه يجب تطبيق تعديلات قانون العقوبات، على مذيعي قناة الجزيرة، الذين يثيرون الشائعات والفتن وإثارة الرأي العام في الداخل والخارج.

