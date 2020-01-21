Advertisements
Advertisements
Advertisements

معارض قطري يفضح دولته على الهواء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:29 ص
Advertisements
أمير قطر تميم بن حمد
أمير قطر تميم بن حمد
أمنية فوزي
Advertisements
قال المعارض القطري جابري العري، إن قطر لا يحكمها القانون ولا دستور، والنظام يعمل على قمع شعبها، وقطر تعتقل المواطنين بسبب انتقاد موظف في الدولة، ويتم اعتقال النساء بسبب انتقاد موظف في الدولة، ولا يوجد بها مفتٍ.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن تعديلات قانون العقوبات في قطر، أثارت غضب الشعب القطري، حتى وصل لتريند رقم واحد في الدولة.

وشدد على أنه يجب تطبيق تعديلات قانون العقوبات، على مذيعي قناة الجزيرة، الذين يثيرون الشائعات والفتن وإثارة الرأي العام في الداخل والخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معارض قطري قطر تعديلات القانون أمير قطر

أخبار تهمك

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 18 دقيقة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

توتنهام يقترب من خطف مهاجم ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ أقل من نصف ساعة

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يحدد قيمة أشرف حكيمي للموافقة على بيعه

منذ ساعة و نصف

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ أقل من نصف ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ يوم

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 15 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

08:22 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

07:31 ص

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

04:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status