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المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يحسم موقف نجم الفريق من المغادرة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:19 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
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حسم البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي موقف ناديه من التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي من ناديه إنتر ميلان الإيطالي في تصريحات صحفية اليوم.


وقال ليوناردو : "لا يوجد أي أزمة في الفريق بالتأكيد في غياب المهاجم الدولي الأرجنتيني إيكاردي لا يوجد أزمة لأنه لم يسجل في 3 مباريات، اللاعب الذي سجل 17 هدفًا في 22 مباراة في أول موسم له، فهذا يعد شيئًا ضخمًا لدينا وقت كبير حتي فترة الانتقالات الصيفية لضم اللاعب نهائيا من فريقه الإيطالي والخيار موجود، لدينا العديد من الأشياء التي يجب القيام بها، حتى لو كان السوق مفتوحًا، يجب أن تظل مركزًا على ما تفعله".


يذكر أن اللاعب الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي قادمًا من صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة المجانية لمدة موسم واحد مع خيار الشراء بنهاية هذا الموسم.


وكان المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليوناردو قد أعلن في وقت سابق عن طلب المهاجم الدولي الاورجوايني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للبحث عن تحدي جديد في دوري آخر ليصبح إيكاردي أقرب بذلك للبقاء مع باريس في الفترة المقبلة.
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