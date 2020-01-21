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نجم يوفنتوس: أتمني انضمام بوجبا للفريق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:09 ص
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بوجبا
بوجبا
علي ماهر حلمي
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تمني النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي انضمام اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا صانع ألعاب نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي لفريق السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وقال النجم الدولي الأرجنتيني ديبالا في تصريحات صحفية اليوم:" أنا وبوجبا تجمعنا علاقة جيدة حتي الآن وعندما لعب هنا في صفوف نادي يوفنتوس كنا نبحث دائمًا عن طرق جديدة للاحتفال بالأهداف لقد سجلنا العديد من الأهداف لذلك كانت الاحتفالات تتغير كثيرًا، آمل أن نتمكن من الاحتفال مرة أخرة معًا في يوم من الأيام".


وأضاف لاعب يوفنتوس:" في الأرجنتين نشير إلي جاتوزو بأنه مجنون عندما وصل إلى باليرمو ساعدني كثيرًا حتى لو يدم طويلاً لدي الكثير من الذكريات معه، ربما لم يكن لطيفًا في الديريبات لكن هذه هي طريقته بعدها انتقلت لصفوف يوفنتوس اللاعب يحلم دائمًا بالوصول إلى نادٍ كهذا، إنه حلم أن تكون قادرًا على تمثيل ألوان هذا الفريق وتفوز بالبطولات هنا أحلم أيضًا أن أفوز بشيء مهم على المستوى الشخصي مع هذا النادي".


ويتصدر ديبالا مع فريقه نادي يوفنتوس ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة.
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