الحكومة تنهي مشكلة تاريخية عمرها 118 عاما

"سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "ما حدث اليوم ملحمة، والدولة استطاعت أن تحل مشكلة تاريخية يزيد عمرها على 118 عامًا.



وأضاف أن ما حدث اليوم، إنجاز بكل المقاييس، وأن خزان أسوان أنشئ عام 1902، وحتى عام 2020 كان هناك بعض المتضررين من إنشاء هذا الخزان، ولم يحصلوا على التعويض المناسب، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتردد، وبدأ على الفور، تشكيل لجنة لحل هذه المشكلة حلًا جذريًا.



وقال