موعد مباراة استون فيلا ضد واتفورد اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة استون فيلا ضد واتفورد بث مباشر aston villa vs watford live







يستضيف اليوم الثلاثاء علي ارضه ووسط جماهيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.









وتذاع المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي واتفورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق السوداني الشهير سوار الذهب.



