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السيسي يحدد 4 محاور مهمة لدعم الاستثمار في أفريقيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:05 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دول القارة الأفريقية تبدي انفتاحها التام في التعاون مع كل الدول، ومن بينها بريطانيا، لا سيما فيما يتعلق بالمحاور الأربعة ذات الأهمية بالنسبة للقارة الأفريقية لدعم الاستثمار.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بفعاليات القمة البريطانية - الأفريقية الاستثمارية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، أن هذه المحاور تتمثل في أولا: تكثيف تنفيذ المشروعات التي تسهم في إنجاز البنية التحتية بما يساهم في تحقيق الإندماج القاري، خاصة مشروعات تنمية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها محور القاهرة "كيب تاون"، ومشروعات الطاقة المتجددة، وجميع مشروعات الطرق والربط.

وأوضح الرئيس، أن المحور الثاني يتمثل في تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، بما يساهم في زيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي، وإقامة سوق مهم للدول الأفريقي يجذب الدول المختلفة للتعامل معه.

وأشار، إلى أن المحور الثالث هو التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المحلي، ودعم تعاونه مع مؤسسات القطاع الخاص الأجنبي والأفريقي، وهو ما يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية أفريقيا.

وتابع: رابعًا: تمكين المرأة والشباب بدول القارة، وتوفير فرص العمل باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

المراة والشباب القمة البريطانية الأفريقية السيسي أخبار

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