قبطي تعلم القراءة فى الكتُاب وحفظ القرآن الكريم .. معلومات لا تعرفها عن فاروق نجيب

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الكوميدي فاروق نجيب، حيث رحل عن عالمنا فى يوم 21 يناير عام 2014، وذلك بعدما أمتعنا بأعماله المتميزة والتي رسخت اسمه وذكراه داخل قلوبنا حتى الآن





تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الكوميدي فاروق نجيب، حيث رحل عن عالمنا فى يوم 21 يناير عام 2014.





وفى ذكري رحيله يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن فاروق نجيب:





١_ أشرقت محافظة القاهرة بمولد فاروق نجيب فى 7مارس 1940.





٢_ تخرج فاروق نجيب من كلية الآداب جامعة عين شمس.





٣_ يعد فاروق نجيب من الأقباط التى تعلمت القراءة فى الكتاب وحفظ الكثير من سور القرآن الكريم.





٤_ يصنف على إنه فنان كوميدي، وقام الشاعر نجيب سرور بتقديمه فى مسرحيته"وابور الطحين".





٥_ غلب على فاروق نجيب أدوار الكوميديا واشتهر بها.