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السيسي: فرص واعدة أمام شركاء أفريقيا من مختلف أنحاء العالم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:37 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المحيط الإقليمي يعاني من تدفقات الهجرة غير الشريعة، ما يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة والمنشودة لدول القارة الأفريقية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته كلمته بفعاليات القمة البريطانية الأفريقية الاستثمارية، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، أنه رغم ضخامة تلك التحديات وتشابك أثرها على القارة الأفريقية وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إلا أنني أستطيع القول، إنه بعد مرور عام حافل شهدته القارة لتحقيق الأولويات الاقتصادية فيما بينها.
ووجه الرئيس السيسي، حديثه للحاضرين بالقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار قائلا: هناك فرصا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة من مختلف أنحاء العالم، تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية مثل المتواجدة في بريطانيا.
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القمة البريطانية الأفريقية السيسي أخبار

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