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موعد مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر arsenal vs chelsea beIN SPORTS HD 3

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:20 ص
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تشيلسي وأرسنال
تشيلسي وأرسنال
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج غداً الثلاثاء 21 يناير ديربي مدينة لندن بين فريقي تشيلسي وأرسنال، وذلك في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وحقق الطرفان نتيجتان مخيبتان خلال الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي، حيث خسر تشيلسي أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في اللحظات الأخيرة بهدف نظيف، بينما إكتفى أرسنال بالتعادل مع ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف في كل شبكة.


ويأمل تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد للفوز وتعزيز تواجده في المركز الرابع، والإبتعاد بالنقاط عن ملاحقه مانشستر يونايتد الطامح في الزحف نحو المربع الذهبي.


بينما لا يزال أرسنال يسعى للتحرك من المركز العاشر، والتقدم لمراكز المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاسيما وأنه لا يبتعد بفارق كبير عن المربع الذهبي.


يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، حققها من 12 فوز وثلاث تعادلات و8 هزائم، سجل 39 هدفاً وسكنت شباكه 30 هدفاً.


بينما يحتل الجانرز المركز العاشر برصيد 29 نقطة من 23 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 11 مباراة، سجل 30 هدفاً وسكنت شباكه 32 هدفاً.


موعد مباراة تشيلسي وأرسنال والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة غداً الثلاثاء 21 يناير، في تمام العاشرة والربع 22:15 بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع 23:15 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل 00:15 بتوقيت الإمارات، التاسعة والربع 21:15 بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة والربع 20:15 بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2.
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