السيسي: قمة بريطانيا - أفريقيا تمثل إضافةً جديدةً لدعم أفريقيا



وأعرب السيسي، خلال كلمته بفعاليات القمة البريطانية - الأفريقية الاستثمارية، عن تقديره لبريطانيا على دعممها المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية في أجندة التنمية 2063، وأجندة التنمية الأممية 2030، استنادًا لمبدأ المصالح الدولية المشتركة.





وتابع الرئيس: نجتمع اليوم في ظل أوضاع دولية تتسم بالتعقيد والاضطراب وازدياد وتيرة النزاعات المسلحة وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعيتها على أفريقيا وأوروبا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعدني أن أشارككم في هذه القمة التي تمثل إضافةً جديدةً للعمل الدولي في مساندة جهود الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والنهوض بالقارة على مختلف الأصعدة.