دبلوماسي سابق: نتائج القمة البريطانية - الأفريقية تحمل مفاجأة سارة



وأضاف بيومي، خلال استضافته مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن بريطانيا ودول الاستعمار الأوروبي امتصت دماء أفريقيا على مدار العقود الماضية من خلال الاستعمار واستنزاف ثروات الشعوب.



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأٍبق، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في التعامل مع هذا، ورفضه، وحان الوقت لترتيب العلاقات الاقتصادية بشكل أفضل، لافتا إلى أن الأموال الخارجة من أفريقيا لدول أوروبا وأمريكا أكثر من الواردة إليها.



وتابع: يجب أن تعمل بريطانيا على الاستفادة من القارة الأفريقية، من خلال تمكين الدول الأفريقية لأن تعيش وتلبي احتياجاتها، ومن خلال أيضا تقسيم المصالح في المجتمع الدولي.

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نتائج قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية تحمل مفاجأة سارة، لأن بريطانيا أول مرة تسير بهذا المسار، وهي من أقل دول أوروبا في المساعدات الدولية.