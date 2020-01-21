عاجل.. انطلاق فعاليات القمة البريطانية - الأفريقية للاستثمار بمشاركة السيسي



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الاستثمار الأفريقية - البريطانية 2020، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها انطلاق فعاليات القمة البريطانية - الأفريقية للاستثمار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.