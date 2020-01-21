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عاجل.. انطلاق فعاليات القمة البريطانية - الأفريقية للاستثمار بمشاركة السيسي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:12 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها انطلاق فعاليات القمة البريطانية - الأفريقية للاستثمار بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الاستثمار الأفريقية - البريطانية 2020، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.
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