تزوجت داخل أحد عربات القطار ودخلت الإسلام على يد زوجها .. أبرز تسع معلومات لا تعرفها عن ماري منيب

3- كان أول وقوف لها على خشبة المسرح وهي فى عمر الرابعة عشر من عمرها، خلال مشاركتها فى مسرحية "القضية نمرة ١٤".



4- قالت فى حوار لها مع التليفزيون الكويتي عام ١٩٧٠، أنها عندما وقفت لأول مرة على المسرح وشاهدت الجمهور أصيبت بالخرس ولم تنطق كلمة واحدة وانسحبت.



5- وصل عدد أفلامها إلى مايقرب من ٢٠٠ فيلم، واشتهرت بدور "الحماة" الشريرة والظريفة، ومن أشهر أعمالها وهى تقوم بدور الحماة"حماتي ملاك، الحموات الفاتنات، حماتي قنبلة ذرية".



6- تزوجت من الممثل الكوميدي فوزي منيب، حيث تعرفت عليه داخل عربات أحد القطارات المتجهة إلى الشام، وخلال الرحلة تبادل الثنائي نظرات الإعجاب ولم تمض سوي دقائق قليلة حتى تزوجا داخل القطار، وكان عمرها وقتها ١٤ عاما، وانفصلا الثنائي بعد أن تزوج عليها فى السر من واحدة كانت تعمل معهم فى نفس الفرقة، وأنجبت ماري منه ولدين.



7- تزوجت ماري منيب مرة ثانية من خارج الوسط الفني من محامي يدعي عبد السلام فهمي، وأنجبت منه ولدين وبنتا وعاشت "ماري" مع أسرته المسلمة.



8- تأثرت ماري منيب بالطقوس الإسلامية وتلاوة القرآن الذي كان يتلي كل يوم فى منزل حماتها، وكانت تشرح لها حماتها معاني السور، وحفظت ماري بعض آيات القرآن، ثم أشهرت إسلامها فى محكمة مصر الإبتدائية عام ١٩٧٣.



9- بعد إشهار ماري منيب إسلامها اختارت لنفسها اسم أمينة عبد السلام نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي.













1- ولدت ماري منيب فى دمشق عام ١٩٠٥، وجاءت مع أسرتها إلى مصر وسكنت فى حي شبرا بمدينة القاهرة.2- بدأت مشوارها الفني وهي مازالت صغيرة، فكانت بدايتها كراقصة فى الملاهي، ثم دخلت الحياة الفنية فى ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح.