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بريطانيا تصدر عملة تذكارية عن فريق كوين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:58 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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 أصدرت مصلحة سك العملة الملكية في بريطانيا أول عملة تذكارية عن فريق الروك البريطاني كوين احتفاء بمغني الفريق الرئيسي الراحل فريدي ميركوري وثلاثة أعضاء آخرين في الفريق.

وقال عازف الجيتار الرئيسي في الفريق برايان ماي في تسجيل مصور أظهر فيه العملة الفضية التي يبلغ وزنها أوقية واحدة ”هذه لحظة لم يكن أحد يتوقعها. لدينا عملة حقيقية من فئة خمسة جنيهات (استرلينية) أصدرتها مصلحة سك العملة الملكية بالطريقة المعتادة“.

وأضاف ”على أحد وجهي العملة تظهر الملكة (إليزابيث) وعلى الوجه الآخر كوين. لم يحدث هذا من قبل“.

وتظهر رأس الملكة على كل العملات والأوراق النقدية البريطانية

وصدرت العملة الجديدة يوم الاثنين وعليها شعار فريق كوين وآلات عزف استخدمها أفراد الفريق.

وقالت المصلحة في بيان إن مصمم هذه العملة كريس فيسي أظهر كذلك أشهر أغنيات الفريق وهي (بوهيميان رابسودي) إذ ظهرت أصابع البيانو في الصورة وهي مضغوطة بما يشير لبداية هذه الأغنية.

والعملة التذكارية متوفرة فضية وذهبية بأسعار تبدأ من 13 جنيها استرلينيا وتصل إلى 2100 جنيه استرليني في العملة الذهبية التي يصل وزنها إلى أوقية واحدة.


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الكلمات المفتاحية

كوين بريطانيا الفجر الفني

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