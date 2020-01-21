بريطانيا تصدر عملة تذكارية عن فريق كوين

أصدرت مصلحة سك العملة الملكية في بريطانيا أول عملة تذكارية عن فريق الروك البريطاني كوين احتفاء بمغني الفريق الرئيسي الراحل فريدي ميركوري وثلاثة أعضاء آخرين في الفريق.

وقال عازف الجيتار الرئيسي في الفريق برايان ماي في تسجيل مصور أظهر فيه العملة الفضية التي يبلغ وزنها أوقية واحدة ”هذه لحظة لم يكن أحد يتوقعها. لدينا عملة حقيقية من فئة خمسة جنيهات (استرلينية) أصدرتها مصلحة سك العملة الملكية بالطريقة المعتادة“.

وتظهر رأس الملكة على كل العملات والأوراق النقدية البريطانية

وتظهر رأس الملكة على كل العملات والأوراق النقدية البريطانية

وأضاف ”على أحد وجهي العملة تظهر الملكة (إليزابيث) وعلى الوجه الآخر كوين. لم يحدث هذا من قبل“.

وأضاف ”على أحد وجهي العملة تظهر الملكة (إليزابيث) وعلى الوجه الآخر كوين. لم يحدث هذا من قبل“.

وصدرت العملة الجديدة يوم الاثنين وعليها شعار فريق كوين وآلات عزف استخدمها أفراد الفريق.





وقالت المصلحة في بيان إن مصمم هذه العملة كريس فيسي أظهر كذلك أشهر أغنيات الفريق وهي (بوهيميان رابسودي) إذ ظهرت أصابع البيانو في الصورة وهي مضغوطة بما يشير لبداية هذه الأغنية.



