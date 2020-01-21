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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر sheffield united VA man city

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق شيفيلد يونايتد اليوم الثلاثاء 21 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق شيفيلد يونايتد في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


وكان فريق شيفيلد يونايتد قد تعادل في المباراة الماضية مع فريق أرسنال بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، بينما تعادل أيضا فريق مانشستر سيتي مع فريق كريستال بالاس بنتيجة 2-2 على ملعب الاتحاد.


ترتيب مانشستر سيتي قبل مواجهة شيفيلد :-

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة وبفارق 16 نقطة عن فريق ليفربول صاحب الصدارة في البريميرليج والذي يملك 64 نقطة.


القنوات الناقله لمباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والمواسم الماضية، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
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