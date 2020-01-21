متحدث الرئاسة: السيسي يشارك في حفل استقبال دوق كمبريدج ببريطانيا

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورة من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار.



وقال "راضي"، تعليقًا على الصورة: "مشاركة الرئيس مساء اليوم في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار، والذي أقامه الأمير وليام دوق كمبريدج بقصر باكينجهام الملكي بالإنابة عن الملكة إليزابيث الثانية وبحضور رئيس الوزراء البريطاني".