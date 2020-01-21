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متحدث الرئاسة: السيسي يشارك في حفل استقبال دوق كمبريدج ببريطانيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:46 ص
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مشاركة الرئيس في الحفل
مشاركة الرئيس في الحفل
الفجر
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نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورة من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار.

وقال "راضي"، تعليقًا على الصورة: "مشاركة الرئيس مساء اليوم في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار، والذي أقامه الأمير وليام دوق كمبريدج بقصر باكينجهام الملكي بالإنابة عن الملكة إليزابيث الثانية وبحضور رئيس الوزراء البريطاني".
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الكلمات المفتاحية

مصر بريطانيا السيسي

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