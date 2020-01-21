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أحمد موسى: "25 يناير ضيعت البلد"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:55 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
الفجر
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن 25 يناير يمثل عيدًا للشرطة وهو يومًا مجيدًا لكل بطلًا من أبطال رجال الشرطة، لافتًا إلى أن "25 يناير 2011 ضيعت البلاد وبيزعلوا أوي من الكلام ده".

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أن أعضاء الجماعة الإرهابية في تركيا يهاجمونه بسبب دفاعه عن عيد الشرطة وانتقاده لأحداث يناير 2011، معلقا: "طبيعي لازم تشتموني".

وتابع الإعلامي: "الخونة اللي بيقبضوا من قطر وقاعدين في تركيا هما دول اللي أفرزتهم 25 يناير 2011، وهما قاعدين بيقبضوا وبيدعوا الناس للنزول"، مضيفا: "ليه عايز الناس تنزل تخرب وأنت قاعد تتفسح وتكسب ألاف الدولارات من خلال مشروعات مطاعم وبارات!!"، متابعًا: "هما مجموعة مرتزقة وعايزين البلد تخرب".
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