Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار على هذه المناطق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:31 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الثلاثاء الموافق 2020121، لافتة إلى أن هناك أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وقالت الهيئة في بيانها: "يسود طقس مائل بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتر، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 16 الصغرى 11.

شبين الكوم العظمى 16 والصغرى 10.

طنطا العظمى 16 والصغرى 09.

دمنهور العظمى 16 والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10.

بلطيم العظمى 16 والصغرى 10.

مطروح العظمى 15 والصغرى 11.

السلوم العظمى 15 والصغرى 10.

سيوة العظمى 16 والصغرى 09.

بورسعيد العظمى 16 والصغرى 10.

دمياط العظمى 16 والصغرى 10.

الزقازيق العظمى 16 والصغرى 10.

الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 11.

بينما السويس العظمى فيها 17 والصغرى 11.

العريش العظمى 15 والصغرى 10.

رفح العظمى 15 والصغرى 10.

رأس سدر العظمى 18 والصغرى 10.

نخل العظمى 15 والصغرى 07.

نويبع العظمى 19 والصغرى 14.

طابا العظمى 15 والصغرى 12.

كاترين العظمى 11 والصغرى 02.

الطور العظمى 20 والصغرى 11.

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 21 والصغرى 11.

مرسى علم العظمى 21 والصغرى 12.

الفيوم العظمى 17 والصغرى 10.

بني سويف العظمى 17 والصغرى 09.

المنيا العظمى 17 والصغرى 08.

أسيوط العظمى 18 والصغرى 07.

سوهاج العظمى 18 والصغرى 08.

قنا العظمى 18 والصغرى 08.

الاقصر العظمى 19 والصغرى 08.

أسوان العظمى 20 والصغرى 09.

أبو سمبل العظمى 20 والصغرى 09.

الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 06.

شلاتين العظمى 23 والصغرى 14.

أبو رماد العظمى 23 والصغرى 17.

حلايب العظمى 21 والصغرى 18.

راس حدربة العظمى 21 والصغرى 18.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الثلاثاء طقس درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اللأرصاد الأمطار أخبار

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يوضح حقيقة فسخ الأهلي لعقد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"سقوط أمطار وشبورة مائية كثيفة".. الأرصاد" تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

"دافئ وشبورة مائية".. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت 2019/12/7

"سحب يصاحبها أمطار".. الأرصاد تكشف طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 2019/12/7

"أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري".. تعرف على طقس اليوم الأحد

أمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه الأماكن.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد 2019/12/15

"أمطار غزيرة ورعدية".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status