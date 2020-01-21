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"الصحة" تجدد ندب مديرًا للشئون العلاجية بالإسماعيلية لمدة عام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:25 ص
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أرشيفية وزارة الصحة
أرشيفية وزارة الصحة
منى صموئيل
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قررت وزارة الصحة والسكان، تجديد ندب الدكتور سعيد مأمون سليمان السقعان، مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، للعمل مديرًا للمديرية المذكورة، وذلك لمدة عام.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه مساعد الوزير لشئون المستشفيات.
"الصحة" تجدد ندب مديرًا للشئون العلاجية بالإسماعيلية لمدة عام
"الصحة" تجدد ندب مديرًا للشئون العلاجية بالإسماعيلية لمدة عام
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