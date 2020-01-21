قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

فجر الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، والمتخصص في مجال التحاليل الطبية، مفاجأة بشأن انتشار معامل التحاليل المزيفة، قائلًا: "معامل التحاليل الطبية هي قنبلة موقوتة موجودة في مصر".



وأضاف "زهران"، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، الاثنين، أن معامل التحاليل المزيفة حوالي 5 أضعاف المعامل الطبية الحقيقية، لافتًا إلى أن قانون التحاليل الطبية الموجود أنشئ عام 1954، أي لم يتم تحديثه منذ 65 عامًا.



وتابع أمين عام نقابة الأطباء: "في هذه الفترة كان يوجد كليتين طب فقط، يخرجوا من 30 لـ 60 طبيب، وكان علم التحليل عبارة عن تحليلين فقط؛ تحليل حمل، وتحليل بلهارسيا".

