محلل سياسي يكشف سبب عدم معاقبة أوروبا لـ"أرودغان"





وشدد على ضرورة وجود دور عربي موحد، للتصدي للدول التركي في أنقرة.



ولفت إلى أن تركيا قامت ببعض الإجراءات السياسية الحمقاء، خلال الفترة الأخيرة، ما أدى لطلب بعض الدول لطردها من حلف شمال الأطلسي، وإلى أن عدم معاقبة الاتحاد الأوربي لأنقرة، سببه أنها دولة ليست عضوا في الاتحاد.



قال الدكتور نصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحلل السياسي، إن قيمة ما تستهلكه تركيا من نفط وغاز سنويًا يصل لـ40 مليار دولار، إن أنقرة جائعة للطاقة، وتدخلها العسكري في طرابلس، ينطلق من هذا الأمر.وأضاف "قلاوون"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، على هامش المنتدى البريطاني الإفريقي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن تركيا دخلت في عدة صراع مع دول شرق المتوسط، وأي تصرفات أحادية لأنقرة في المتوسط، لن تؤدي إلى حل لأي أزمة.