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خبير سياحي يكشف مفاجأة ترامب بشأن سياحة الولادة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:06 ص
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طفل أمريكي
طفل أمريكي
كساب أحمد
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قال عادل حمزة، الخبير السياحي، إن 99% من الفنانين ورجال الأعمال، يرسلون زوجاتهم للولادة في الخارج ، لكي يحصل أبنائهم على الجنسية الأمريكية.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدت اليوم"، مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل حاليًا على إلغاء ما يسمى بسياحة الولادة، بسبب وجود عدد كبير من مواطني دول نيجيريا وبعض الدول الإفريقية، للجوء لهذا الأمر للحصول على الجنسية الأمريكية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي، يقوم بذلك من أجل كسب تأييد اليمن المتطرف، في ظل وجود سعي لعزله من منصبه من قبل مجلس النواب الأمريكي.
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الكلمات المفتاحية

سياحة الولادة دونالد ترامب الولادة

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