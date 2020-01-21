عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد





علق الفنان عاصي الحلاني، عضو لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد الطفلة المصرية هايدي محمد، من مرحلة "الصوت وبس"، قائلًا: "صوت هايدي، من أروع الأصوات، التي مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختياراتهم"،





وأضاف الحلاني، في تسجيل صوتي لبرنامج "MBC Trending"، على "تويتر": "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين".





وتابع: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق".





ولفت إلى أن "هذه المشكلة عادة ما تتكرر في كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال".





وأوضح عاصي الحلاني أن إدارة البرنامج في حالة اكتمال الفرق، تكون مجبرة على جعل المشتركين يختارون ما بين الظهور في البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك".





وأوضح أن "المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن في بعض الأحيان، أن تمر حلقة دون اختيار ولا موهبة"، مشيرا إلى أن "هايدي من الممكن أن تشترك في البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى".





وبدأ الموسم الثالث من برنامج‎ "ذا فويس كيدز"، ‎يوم السبت، 4 يناير/ كانون الثاني الجاري‎، بحسب موقع "في الفن"، الذي لفت إلى أن هايدي محمد، تعتبر أول حالة يؤكد الجمهور فيها أنها تعرضت للظلم في البرنامج هذا الموسم‎.



















