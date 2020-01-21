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كأس محمد السادس للأندية الأبطال| تأهل الشباب السعودي جرس إنذار لفرق المربع الذهبي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:57 ص
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الشباب
الشباب
علي خلاف
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حجز فريق الشباب السعودي أولى تذاكر مرحلة دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال وذلك عقب إقصاءه مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 7 أهداف نظيفة بمجموع المباراتين من دور ربع النهائي.


الشباب يكرر فوزه على الشرطة العراقي ولكن مع الرأفة

وكرر فريق الشباب السعودي مساء أمس الاثنين فوزه على مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة هدف نظيف أحرزه كريستيان خوانكا في الدقيقة 89 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب استاد الملك عبدالله الثاني، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال حيث سحق الفريق السعودي نظيره العراقي بسداسية نظيفة في مباراة الذهاب التي أُقيمت في جدة.


سباعية الشباب جرس انذار لفرق المربع الذهبي

بهذا الفوز أرسل المدرب لويس جارسيا ورفاقه جرس انذار للفريق التي سيتأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال حيث أظهر الفريق قوة هجومية كبيرة وضحت في سداسية الذهاب أمام الفريق العراقي في جدة وبالرغم من الهدف الوحيد في الإياب إلا أن الانسجام الواضح بين الاعبين وترابط الخطوط خلال هاتين المباراتين يعد نقطة قوة للفريق في المباراة المقبلة في البطولة العربية.


ماذا ينتظر الشباب في الدور نصف النهائي ؟

تأهل الشباب السعودي على حساب الشرطة العراقي جعله ينتظر بشغف كبير الفائز حيث من مباراة فريقي اتحاد جدة السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، حيث تقام مباراة الإياب بينهما يوم 15 فبراير، بعد تعادلهما ذهابا 1 / 1 ومن المتوقع أن نشهد ديربي سعودي في نصف النهائي إن لم يكن للفريق المغربي رأي آخر.


ثلاثة مواجهات تحسم شكل المربع الذهبي

وفي سياق متصل تتبقى ثلاثة مباريات أخرى لحسم المتأهلين للدور نصف النهائي، الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري في مواجهة مصرية خالصة.


وسيواجه الرجاء المغربي نظيره مولودية الجزائر على أن يلعب أولمبيك آسفي مع اتحاد جدة السعودي.
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