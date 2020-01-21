عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه لا يرى أن هناك مجال لصفقة القرن، حيث أنهم ضموا القدس، والجولان، لافتا إلى أن الإدارة الأمركية تستعد في غضون أيام لطرح صفقة القرن، وهى جادة في تطبيقها.



وأضاف الإعلامي، أن "الجزء الثاني من صفقة القرن قادم في ظرف أيام.. الموضوع لم ينتهِ"، لافتا إلى أنه يتردد أن شخصين فقط يعرفان تفاصيل صفقة القرن منهما ترامب، متابعا: "هو لسة في حد فاكر القضية الفلسطينية!! بس الأمريكان فاكرين".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأخبار القادمة من واشنطن توضح أن صفقة القرن لم تنتهِ بعد، معلقا: "بس معرفش إيه صفقة القرن.. هى فنكوش!! حاجة منعرفهاش".