عضو "القومي لحقوق الإنسان": عقاب الشعب لـ"الإخوان" أقسى من الدولة

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العقاب الشعبي لجماعة الإخوان الإرهابية، أشد قسوة من أي إجراء رسمي من قبل الدولة، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية فقدت التأييد الشعبي تمامًا، وهذا ينهي أحلامهم في مصر.



وتابع "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتبادل التهم والشتائم الآن، معقبًا: "الإعلامي الإخواني محمد نصر ومعتز مطر، يقومان بدور صغير في مسرح عرائس الإخوان".



وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمول جماعة الإخوان وبعض جماعات الإسلام السياسي، لمحاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، والكثير يعلم هذا الأمر.

