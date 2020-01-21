Advertisements
Advertisements
Advertisements

عضو "القومي لحقوق الإنسان": عقاب الشعب لـ"الإخوان" أقسى من الدولة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:52 ص
Advertisements
مختار نوح
مختار نوح
كساب أحمد
Advertisements
قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العقاب الشعبي لجماعة الإخوان الإرهابية، أشد قسوة من أي إجراء رسمي من قبل الدولة، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية فقدت التأييد الشعبي تمامًا، وهذا ينهي أحلامهم في مصر.

وتابع "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتبادل التهم والشتائم الآن، معقبًا: "الإعلامي الإخواني محمد نصر ومعتز مطر، يقومان بدور صغير في مسرح عرائس الإخوان".

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمول جماعة الإخوان وبعض جماعات الإسلام السياسي، لمحاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، والكثير يعلم هذا الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الإخوان أخبار

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير يوضح حقيقة فسخ الأهلي لعقد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ 40 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مختار نوح: ضباط ملتحين من مصر شاركوا في الجهاد بسوريا

مختار نوح: "البرادعي اخترع الاختفاء القسري لمحاكمة السيسي دوليًا"

خبير دولي: قطر تمول منظمات إخوانية لتشويه صورة مصر

مختار نوح: جماعة الإخوان فقدت الشريان التاجي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:59 ص

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status