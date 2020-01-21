عمرو أديب: "قدامكوا شهرين بالكتير للي عاوزة تولد في أمريكا"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن ترامب ضد المهاجرين، ووضع عدة قيود على منح الجنسية الأمريكية للمواليد بأمريكا، منها رفض منح الفيزا للحوامل، وإذا حدثت الولادة في أمريكا لابد أن يقيموا في أمريكا مدة طويلة بعد الولادة.



وأضاف الإعلامي: "قدامكو شهرين بالكتير للي عايزة تولد، وتمنح ابنها الجنسية الأمريكية.. عشان أبو حنان قفلها".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا جديدةً على منح الجنسية للمولودين الجدد من أبوين غير أمريكيين، معقبا: "الحاج أبو حنان عايز يغير نظام منح الجنسية الأمريكية للمواليد".