Advertisements
Advertisements
Advertisements

العهر مقابل المال.. جميلة المغرب تمارس الجنس بـ400 دولارٍ

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:12 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
"تساقط الحياء".. جاءت فتاة جميلة من بلاد المغرب، وتدعى "أ.س"، في عقدها الثاني من العمر، إلى القاهرة، لكي تُلحق بأهلها وبلادها العار، ولتضع جمالها وسيلةً للوصول لأغراضها، والكسب السريع دون شقاء.

كانت جميلة المغرب مثل شجرة في الخريف تتساقط أوراقها، لتقدم العهر مقابل المال، الذي كان دافعًا وهدفًا للتخلي عن شرفها، والعمل فتاة ليل، وتشبع رغباتها كل ليلة من خلال ملاحقة المواقع الإباحية، وصار الجنس مهنتها. 

وقعت في الفخ
في مشهدٍ آخر، كانت ليلة من ليالي شتاء يناير هادئة داخل مكتب ضابط الآداب، الذي أخذت تتراقص أمامه إعلانات المواقع الإباحية، إلا  أن واحدًا منها لفت انتباهه عبر إحدى صفحات الموقع، باستخدام صور مثيرة، ودردشة (شات)، فدخل غرفة الدردشة للإيقاع بها، وبالفعل ابتلعت الطعم، وسقطت المغربية في الفخ، عندما وافق على المبلغ المالي الذي طلبته، فاتفقا على اللقاء لممارسة الجنس، وكانت المفاجأة.

القبض على العاهرة
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط السيدة، بتهمة إنشاء صفحة على أحدى المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين، واستقطاب الزبائن في منطقة الدقي، مقابل مبلغ مادي قدره 400 دولارٍ، وتقوم عن طريق الموقع، بعرض معلومات وصور ومحادثات، لاستقطاب زبائنها.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بها، على أنه يريد ممارسة الجنس معها، وعلى الفور ضبطت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب المتهمة وألقت القبض عليها.

تمارس الجنس مقابل 400 دولارٍ
وباشرت نيابة الدقي، التحقيق مع المتهمة، بتهمة إنشاء صفحة على موقع إباحي، لممارسة الجنس مع آخرين، واستقطاب زبائن، بمقابل قدره 400 دولارٍ في الساعة.

وكشفت التحقيقات، أن أحد زبائنها تواصل معها عن طريق إحدى المواقع الإباحية لممارسة الجنس، واتفق معها على لقائها بمنطقة الدقي؛ وأخذها إلى شقته، وفي يوم الواقعة فوجئت أنه من المباحث، وعلى الفور تم القبض عليها.

النهاية بين جدران الحبس
وأمرت نيابة الدقي، حبس مغربية، المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنشاءها صفحة على أحد المواقع الإباحية لاستقطاب الزبائن وممارسة الجنس، بمقابل مبالغ مالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الجيزة أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 6 ساعات

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مباحث الآداب تضبط مُدرسة تستقطب زبائنها عن طريق موقع إباحي لممارسة الجنس

حبس فتاة لممارستها الدعارة والشذوذ الجنسي بالعجوزة 4 أيام

من المحلة لـ الدقي.. حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي مقابل 300 دولار

الساعة بـ300 دولار.. تفاصيل مثيرة في قصة سيدة الدعارة بالدقي

"عبر موقع إباحي".. حبس سيدة الدقي لممارسة الدعارة بمقابل 300 دولار

الساعة بـ2500 جنيه.. اعترافات صادمة لمتهمة بالدعارة في العجوزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

04:35 ص

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status