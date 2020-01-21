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6 مباريات مرتقبة في المجموعة التاسعة بالقسم الثالث (انفرجراف)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
هثيم حبيب
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، مباريات الجولة ١٨ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث بإقامة 6 مباريات مختلفة.


إتحاد المنزلة سيكون على موعد مع مباراة غاية فى الصعوبة حينما يستضيف نبروه بملعب المنزلة، فيما يسعى بنى عبيد لمحاولة إستغلال أى تعثر لنبروه ليعود للصدارة فى حال تغلب على مستضيفه شباب الأمير.


المطرية لايوجد لديه أى سبيل إلا تحقيق الفوز أمام ضيفه السنبلاوين فى محاولة أخيرة من أجل الحفاظ على أمل بقاؤه والإبتعاد عن شبح الهبوط، فيما يستضيف شربين ضيفه منية سمنود على ملعب شربين.


ويحل شبان بدواى ضيفا ثقيلا على عمال المنصورة بملعب العمال ويستقبل كهرباء طلخا على ملعبه ضيفه فريق شيكو .


وتختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء بلقاء وحيد يجمع بين ميجاسبورت وبلقاس ويقام على ملعب عمال المنصورة.


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