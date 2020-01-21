Advertisements
Advertisements
Advertisements

دراسة هولندية تؤكد أن لوحة رسمها فان جوخ لنفسه أصلية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

كشف متحف فان جوخ في أمستردام يوم الاثنين، عن أن لوحة نادرة رسمها الفنان فنسنت فان جوخ لنفسه إلى أنها أصلية، بعد دراسة استمرت سنوات.

إن تلك اللوحة هي على الأرجح العمل الفني الوحيد الذي عُرف أن فان جوخ رسمه خلال معاناته من نوبة ذهان في صيف عام 1889 دخل خلالها المستشفى في مدينة سان ريمي الفرنسية.

وعانى فان جوخ من المرض العقلي والنفسي خلال حياته وتوفي منتحرا بالرصاص وعمره 37 عاما في 1890.

واشترى متحف النرويج الوطني اللوحة في عام 1910 مقابل عشرة آلاف فرنك فرنسي وهو ما قد يعادل ما يفوق قليلا مئة ألف يورو اليوم بناء على حسابات تقديرية.

وأصبحت مسألة أصلية اللوحة محل نقاش بين الخبراء بعد مقال في دورية دولية معنية بالفن في 1970 قال إن مجموعة الألوان والأدوات المستخدمة مثل سكين الرسم تختلف كثيرا عن لوحات أخرى رسمها لنفسه.

وقال لوي فان تيلبورخ وهو باحث كبير في متحف فان جوخ إن فحصا تفصيليا للعمل الفني أثبت أن المشككين في أصليته كانوا على خطأ.

وقال للصحفيين خلال عرض للعمل الفني قبل إتاحته للجمهور العام ”إذا فحصت اللوحة بالكامل.. سترى أن هناك بحق أوجه تشابه بينها وبين أعمال فان جوخ الأخرى“.

وأضاف فان تيلبورخ أن الاختلافات التي أثارت الشك منذ البداية كانت في الحقيقة مقصودة إذ سعى بها فان جوخ لتصوير حالته العقلية المتدهورة باستخدام ألوان ودرجات داكنة أكثر ومعكرة بدلا من درجات الأزرق والأخضر المليء بالحياة التي كان يستخدمها في أعماله الأخرى.

وقال ”نرى مريضا مرتعبا. شخص ينظر لنفسه في المرآة ويرى شخصا تغير للأبد“ مشيرا إلى أن اللطخات الضبابية التي وضعها بطلاء إضافي كانت محاولة منه ”لجعلها (اللوحة) تبدو أقل حيوية“.

كما كشفت تحاليل فنية جديدة عن أن اللوحة تحتوي على ذات الأصباغ التي ظهرت في لوحات أخرى للرسام الشهير كما وافق لوح الرسم ذاته أعمالا أخرى له بما يتناقض مع مزاعم سابقة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن دريم الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. سقوط 3 صواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد

منذ أقل من ساعتين

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شوبير يوضح حقيقة فسخ الأهلي لعقد أزارو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لوحة مليونية في معرض القرن (صور)

الذكاء الاصطناعي.. بديلاً للفنانين!

"خدعة ذكية" من الشرطة تمنع سرقة لوحة تاريخية بـ3 ملايين يورو!

مصري يشبه فان جوخ ولا يعرف عنه شيئًا (صور)

"السباكة ضربت".. ماذا حدث في قصر رئيس حكومة بريطانيا بعد سرقة مرحاضه الذهبي.. (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:02 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

11:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status