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اليوم.. طلاب الصف الأول الثانوي يخوضون امتحان الفيزياء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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يخوض طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفيزياء، بينما تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، على أن تنتهي يوم ٢٣ يناير الجاري، حيث بدأت يوم ١١ من الشهر نفسه.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة رصدت عددًا محدودًا من حالات الغش الإلكتروني، عن طريق تواطؤ من مشرفين على اللجنة، وبعض الطلاب، حيث قاموا بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها لآخرين بحثا عن إجابات، معقبًا: "للأسف، الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات، ولم يشكو أحد من قبل! "

وأضاف "شوقي" في تصريح له عبر صفحته الشخصية: "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش مقارنةً بالسنوات السابقة".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الطالب "الغشاش" يتحمل مسؤولية اختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ ولا يلومن إلا نفسه".

وتابع: "لمن يصرخ بعدم تكافؤ الفرص وحق أولادنا أقول: لا يوجد منطق في هذا من الأساس، لأننا في سنة نقل، ولأنه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم، أما الحقوق الضائعة فعلًا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين وليس لمن اجتهد".
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الكلمات المفتاحية

امتحانات الثانوي التربية و التربية والتعليم

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