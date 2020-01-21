Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أديب" تعليقًا على الصورة المتداولة لوزير التعليم العالي: "أنا انبسطت"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:16 ص
Advertisements
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصورة المتداولة لوزير التعليم العالي وهو يصطحب سيدة مسنة في مستشفى بنها كانت تبحث عن عائلتها لتطمئن عليهم، قائلا: "صورة جميلة، وتشعر أن الدولة تحنو على الناس".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "أنا انبسطت.. المنظر عجبني... آن لهذا الشعب أن يجد من يحنو عليه"، لافتا إلى المستشفيات الجامعية تقوم بدور بطولي بسبب ضعف الإمكانيات المتوفرة.

وثمن الإعلامي عمرو أديب، قيام الوزراء بزيارات مفاجئة على المصالح والمؤسسات، منوها بأن إحساس المواطن المصري بالرقابة هام جدا، مضيفا: "الموظف المصري في أعظم صوره، ولازم نهتم بالفقراء واليائسين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي عمرو أديب توك شو أخبار

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ حوالي 8 ساعات

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 14 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 20 ساعة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"أديب" لـ محافظ دمياط: "سعيد إن حضرتك بتتنقلي بميكروباص"

وزير التعليم يصيب عمرو أديب بـ صدمة على الهواء

وزيرا التربية والتعليم العالي ضيفا برنامج "الحكاية" الليلة

أديب "ينقط" مصطفى حجاج بـ 100 جنيه.. ويداعبه في السنة الجديدة: "كل لما انبسط هديك زيها" (فيديو)

عمرو أديب يحذر من الصور والفيديوهات المتداولة عن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر

دعما للمصريين.. عمرو أديب لـ الوزراء: شدوا حيلكم معانا شوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:35 ص

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status