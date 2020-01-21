"أديب" تعليقًا على الصورة المتداولة لوزير التعليم العالي: "أنا انبسطت"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "أنا انبسطت.. المنظر عجبني... آن لهذا الشعب أن يجد من يحنو عليه"، لافتا إلى المستشفيات الجامعية تقوم بدور بطولي بسبب ضعف الإمكانيات المتوفرة.





وثمن الإعلامي عمرو أديب، قيام الوزراء بزيارات مفاجئة على المصالح والمؤسسات، منوها بأن إحساس المواطن المصري بالرقابة هام جدا، مضيفا: "الموظف المصري في أعظم صوره، ولازم نهتم بالفقراء واليائسين".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصورة المتداولة لوزير التعليم العالي وهو يصطحب سيدة مسنة في مستشفى بنها كانت تبحث عن عائلتها لتطمئن عليهم، قائلا: "صورة جميلة، وتشعر أن الدولة تحنو على الناس".